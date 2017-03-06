君鴻3月「粉」愛女人 女性穿粉紅色送龍蝦半隻
三月女人節，君鴻國際酒店特別舉辦Womens Day~粉愛女人‧情禮相贈活動，39樓百匯栢麗廳與妳真情相約，推出女性顧客穿粉紅色衣服消費贈送限量龍蝦禮。77樓潮江春餐廳、風和里餐廳舉辦『君鴻感恩有妳‧百合送給您』活動，讓女性消費顧客在三月專屬的日子裡倍受尊榮的禮遇。
三月女人我最大，『粉』愛女人節！三月份每週一至週四午餐及晚餐時段，讓君鴻百匯栢麗廳寵愛妳！活動期間於每一個優惠的限定餐期穿著粉紅色系衣服之女性顧客，在39樓栢麗廳消費就贈送龍蝦半隻。每一個限定餐期限量優待100名粉紅色系的女顧客，歡迎所有女性消費同好呼朋引伴，與閨密一起來百匯栢麗廳共渡美好時光。
此外，君鴻國際酒店於77樓潮江春、風和里舉辦三月女人節~『君鴻感恩有妳‧百合送給您』活動，凡3月1日起於潮江春正宗潮州菜餐廳、風和里日式料理餐廳及包廂用餐消費滿NT$3,388元起，即可贈送『風和里日本料理餐廳』百合定食券乙張(價值858元)。數量有限，送完為止。
(中時)
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