足球》亞洲盃倒數20天 台北田徑場準備好了

足協理事長林湧成（左二）特地到台北田徑場關心場地狀況。（足協提供）

2019年亞洲盃足球賽附加第3輪即將開踢，中華隊首戰將於3月26日在主場迎戰土庫曼，比賽將於台北田徑場舉行，由於台北田徑場因台北世大運緣故正進行整修，但經過相關單位努力，由台北市體育局與營造商掛保證，確定趕得上20天後的首戰。

中華足協理事長林湧成與秘書長陳威任，在台北市議員陳慈慧服務處代表的陪同下，今前往台北田徑場進行會勘，台北市體育局及工程包商表示，目前台北田徑場工程進度正常，已進入燈光調整、跑道畫線及公共設施最後整備階段，只要接下來天氣保持良好，中華對土庫曼的比賽，將是整修後的台北田徑場第一戰。

中華足協除了確認場地狀況，目前也積極安排越南的移訓計畫，由於本次以陳柏良為首的旅外球員，對於返台效力的意願都很強烈，中華隊闖過資格賽的機會不小，球迷關心的售票計畫，足協透露，本次售票將預劃加油服球迷專區套票，每張套票700元，含本場賽事加油透氣衫、賽事紀念票與全場最好的視野觀眾席（W06區），加油區位在中華隊休息區後方上層座位區，共計600套套票。

購票詳情請上 https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=D0H8M93Q

(中時電子報)