足球》亞洲盃倒數20天 台北田徑場準備好了
2019年亞洲盃足球賽附加第3輪即將開踢，中華隊首戰將於3月26日在主場迎戰土庫曼，比賽將於台北田徑場舉行，由於台北田徑場因台北世大運緣故正進行整修，但經過相關單位努力，由台北市體育局與營造商掛保證，確定趕得上20天後的首戰。
中華足協理事長林湧成與秘書長陳威任，在台北市議員陳慈慧服務處代表的陪同下，今前往台北田徑場進行會勘，台北市體育局及工程包商表示，目前台北田徑場工程進度正常，已進入燈光調整、跑道畫線及公共設施最後整備階段，只要接下來天氣保持良好，中華對土庫曼的比賽，將是整修後的台北田徑場第一戰。
中華足協除了確認場地狀況，目前也積極安排越南的移訓計畫，由於本次以陳柏良為首的旅外球員，對於返台效力的意願都很強烈，中華隊闖過資格賽的機會不小，球迷關心的售票計畫，足協透露，本次售票將預劃加油服球迷專區套票，每張套票700元，含本場賽事加油透氣衫、賽事紀念票與全場最好的視野觀眾席（W06區），加油區位在中華隊休息區後方上層座位區，共計600套套票。
購票詳情請上 https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=D0H8M93Q
(中時電子報)
關鍵字：中華
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。