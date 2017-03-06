藥師公會澄清：做假藥嫌犯 不具藥師資格
去年給付健保最多的降膽固醇的「冠脂妥」爆出有偽藥，且大量流入市面，3月6日經新北地檢署查出涉嫌製造的潘姓男子，其學歷為醫學檢驗暨生物技術相關學系，證實並非具有藥師身分。
冠脂妥(Crestor10mg)膜衣錠，成份rosuvastatin「批號MV503」出現仿冒品，中華民國藥師公會全國聯合會發表聲明表示，這次事件，是由社區藥局藥師發現偽藥。該名藥師向公會反應該批號的外包裝看起來怪怪的，因此，向廠商台灣阿斯特捷利康公司，詢問是否曾更動包裝，經由該廠送至國外藥廠檢驗後，才爆出偽藥事件。
藥師公會指出，冠脂妥的偽藥和真藥，難以從外觀辨認，可見藥師的專業敏感度高，本應給予肯定。但「無奈偽藥風波，藥師不但遭民眾怒罵，又傳出潘姓嫌犯是藥師的不實消息，對藥師專業形象的傷害，無疑是雪上加霜。」
食藥署也發布，民眾如有用藥相關疑慮，請就近請教住家附近之社區藥局藥師；若發現目前正持有「批號MV503」之冠脂妥產品，應至原調劑醫療院所、社區藥局更換其他批號藥品繼續服用即可，避免影響病情。
(中時)
關鍵字：藥師公會
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