長壽村製茶師 李葉煙全拿手東方美人
新北市百歲人瑞製茶師李葉煙全，仍身體強壯，自己種茶、製茶一手包辦。他不但每天喝一小杯茶油養生，聲如宏鐘，製作的東方美人茶還是茶商收購的珍品，幾乎一搶而空。
在新北市石碇區從事文史工作的戴保堂今天表示，人稱「煙伯」的李葉煙全，從兒童時期就跟著製茶的父親一起浸淫在茶香中。成家立業後，也與妻子一直在故鄉種茶、製茶。手工採摘茶葉，經曝曬、手工煎炒、烘焙、分裝，維持家計。
超過一甲子的製茶歲月，目前「煙伯」已經百歲，戴保堂說，應該是目前全台灣最高齡的國寶級人瑞製茶師傅。至今，「煙伯」不但仍持續種茶、照顧茶園，也親自手作、揉捻、製茶。
石碇居民多來自福建泉州移民，遷移到石碇一帶墾植。已兒孫滿堂，家族開枝散葉的李葉煙全，喜歡與人聊過往歲月，戴保堂說，「煙伯」的晚輩有60多人，每逢採茶、製茶季節，女兒及孫女婿等至少有30多人會一起回鄉幫忙，顯示家族感情好，有凝聚向心力。
新北市立圖書館石碇分館主任楊俊生表示，推動「大家來說生命故事」樂齡讀書會，邀請永傳生命故事推手團長蔡素節、石碇烏塗社區發展協會文史工作組組長戴保堂老師，一起結合當地年輕學子，分享精彩的生命故事，進而「青銀共創」，讓社區總體營造更有活力。
石碇山區多雨，適合茶葉栽種，戴保堂說，石碇烏塗社區是好山好水，山泉水質未受污染，不但茶區在雲霧裊繞間，生長的很好，當地也被稱做「長壽村」。
煙伯在日治時代就製作一手好茶，地方上都以擁有國寶級的製茶師為榮，也希望他的好手藝可以承傳。對於自己種植、製作的東方美人茶，茶味甘醇、溫潤，「煙伯」很自豪。
問起長壽的秘訣，「煙伯」說，小時候環境清苦，幾乎都以地瓜（甘薯）為主食，現在，樂天知命，不但製茶，也每天清早一定要喝一杯茶油。他希望今年即將採摘春茶時，還可以在山區高歌「相褒歌」，展現超過半世紀的歌喉功力。1060306
(中央社)
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