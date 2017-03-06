鰻魚缺貨 嘴饞深夜偷釣魚

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台東鰻魚缺貨，利姓民眾想吃鰻魚無處買，異想天開，利用深夜潛入魚塭釣鰻魚，結果一整晚都沒有魚上鉤，還被送到警察局。

台東豐里地區臨海路一處魚塭，主人在2日清晨4時許發現魚塭內有人走動，疑似在偷釣魚，於是報警處裡。

台東縣警察局台東分局豐里派出所警員趙榮君、邱泰誠趕往查看，果然發現一男子在釣魚，於是將他帶回派出所。

男子姓利，他告訴警方，很想吃鰻魚，但是台東地區無處可買，朋友告訴他，台東市豐里地區臨海路旁有一處魚塭，可釣到鰻魚，於是他利用深夜去釣魚，沒想到一整夜都沒釣到魚，還被抓到派出所。1060306

(中央社)