陶(吉吉)野外求生 放膽吃老鼠肉

我要評比

「金曲歌王」陶(吉吉)日前參加由冒險家貝爾．吉羅斯主持、專邀名人參加的荒野求生節目，他不僅回到了音樂啟蒙地洛杉磯，還挑戰了體力的極限，放膽吃老鼠肉。

至於老鼠肉的味道？陶(吉吉)在微博中說：「我就只能說人在勞累過後什麼都得吃。」

貝爾．吉羅斯（Bear Grylls）的荒野求生節目一向以高難度著稱。新浪娛樂報導，陶(吉吉)日前跟著貝爾‧吉羅斯一同去探險。

陶(吉吉)說，雖然辛苦，但回憶加州大學洛杉磯分校的校園、大學時最愛吃的烤雞店都帶給他很多感動和力量，他認為雖然體力消耗很大，但汲取到更多活力和衝勁。

網友說：「老陶，你很棒」、「永遠支持你，偶像」。也有粉絲詢問新專輯的進展，陶(吉吉)透露：「正在製作呢，很快就可以聽到新歌了！」1060306

(中央社)