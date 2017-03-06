掌握兒童發展 家長可隨時上網篩檢

我要評比

北市衛生局以動畫圖像設計「兒童發展圖像篩檢互動網」（http://kidd.taipei），提供0至6歲兒童發展篩檢選項，家長可隨時上網篩檢。

「兒童發展圖像篩檢互動網」年齡層分為4個月、6個月、9個月、1歲3個月、1歲6個月、2歲、2歲6個月、3歲、3歲6個月、4歲、5歲、6歲。

衛生局長黃世傑表示，與一般問卷不同，篩檢題項透過圖像顯示，有互動性，且會提供家長記錄兒童生長情形、建置兒童健康資料，此外，因新住民兒童逐年增加，在國、台、客、英4種語言之外，增加越、印、泰等3種語言，篩檢結果會上傳到網站。

衛生局資料顯示，截至今年2月底止，累計上傳7302人次，目前疑似異常個案者有92人，另8名確診為發展異常。

黃世傑指出，家長照顧孩子的過程中，要定時依年齡檢測，可利用家中故事書、圖卡、球類等玩具，透過與孩子玩遊戲或互動時，觀察孩子在不同年齡的租動作、細動作、語言溝通、生活處理及社會性行為表現，若評估有發展遲緩問題，即時接受早療專業諮詢與矯治。1060306

(中央社)