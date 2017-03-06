台灣遊覽車太差？ 工會理事長李式嘉：品質名列前茅

陸客團遊覽車再發生事故，新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉今天表示，從7/19火燒車的案子到2/13嚴重傷亡案例，根據經驗法則，大家都認同是「人」出了問題。但奇怪的是有「一小撮有權位者」刻意傳輸錯誤的資訊給社會大眾，說「我們的遊覽車是紙盒子、是拼裝車。」

他表示，「這些人懂遊覽車嗎？他們不知道台灣的遊覽車打造業，除了要外國原廠的認證外，還要在國內接受財團法人獨立單位的監督，依據什麼把這個產業講得如此不堪？為什麼要刻意打壓？真是耐人尋味。」

「全世界140多個國家能生產底盤的只有20幾個品牌，大部分也是依安全標準規格，委外要求打造業，依認証規格打造。而台灣的品質事實上在亞洲已是名列前茅，而且開始開闢外銷市場，為何有關單位卻隻字不提？」

他說，30年來，政治上意識型態的鬥爭，讓台灣空轉了30年。若不是30年前中小企業帶頭打拼，當時的政府背後支撐存下老本，當下老百姓還能夠過活到現在嗎？而且也沒有聽過有哪個國家會打壓自己的製造產業。「別的國家對自己產業的投注扶持都唯恐不及，你們真的迷思財團化優於一切嗎？」

工時爭議部分，由於遊覽車業屬性特殊、態樣多元，權責單位對遊覽車業生態運作模式、認知上有所落差。更由於部會間橫向聯繫不足，造成政策面紛紛擾擾無以為是。現在有主張手不離方向盤十小時、有主張依勞基法八小時、双駕駛、限公里數等，對業界而言，這些論述有心也好，無意也罷，在已變質產官學的結構下，不妨多聽聽真正勞務界的意見，應會更周延。

(旺報)