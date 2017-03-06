老菸槍請注意了！ 當心心肌梗塞找上門

我要評比

「活力得中山脊椎外科醫院」內科主治醫師巫慶仁呼籲老煙槍，應該及早戒菸，否則當心心血管疾病找上門。（柯宗緯攝）

高雄市1名中年老菸槍，每天菸不離口，日抽兩包菸，之前在太座壓力下前往戒菸門診，但沒有毅力作罷，未料事隔近1年，發現心肌梗塞，做了心導管，一條冠狀動脈還被放入支架。醫生指出，若再不戒菸癮，恐怕剩餘兩條管狀動脈壽命跟著縮短，幸好經過六個月的戒菸門診治療，終於戒菸成功。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」內科主治醫師巫慶仁指出，菸草燃燒後會產生尼古丁、焦油、上千種有害化學物質及近百種致癌物質。除至少有22％癌症是由菸害造成外，還會導致慢性阻塞性肺病、心血管疾病及呼吸道抵抗力會變差。

他進一步指出，吸二手菸的危害更是不遑多讓，世界衛生組織即指出，與吸菸者同住者，得到肺癌的機會比一般人高出2〜3成，長期二手菸暴露更會造成或惡化兒童呼吸道疾病，且與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症有關。

巫慶仁說，香港作家、詞曲家黃霑，美國金像獎影帝尤伯連納都因慢性阻塞性肺病死亡。資深藝人孫越叔叔，也因為年輕時吸菸，即使戒菸多年仍飽受慢性阻塞性肺病的危害，因而參與反菸活動，告誡大眾遠離香菸，避免產生各種痛苦疾病。

為讓更多老菸槍成功戒菸，巫慶仁醫師也提供6個Ko菸癮的妙計，包括：

1.可向戒菸門診醫師諮詢抽菸危害人體的資訊，尤其是慢性阻塞性肺病的可怕之處。

2.培養良好嗜好以取代煩悶或想抽菸的不良嗜好。例如，喝茶、看書、運動、嚼口香糖、嚼魷魚絲、嚼牛筋、肉乾、嚼筆桿或咬木煙斗（勿放煙草）。

3.由家人、朋友扮演嘮叨黑臉或可愛小孩，隨時叮嚀與鼓勵。

4.保持堅持的毅力。朋友或應酬的敬菸，都應堅決拒絕。

5.適當使用輔助藥物來對抗抽菸的衝動。

6.多了解戒菸的好處，持續強化戒菸的動力，包括，可減少親友或兒童受二手菸危害、增加自身免疫力、減少慢性咳嗽、減少口臭及減少零用錢支出等，來鼓勵自己戒菸。

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(中時)