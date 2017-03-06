前立委王麗萍修三合院 只用16包水泥
整修一幢100多坪百年古厝，只需16包水泥、500塊磚頭、5立方米小石子，你相信嗎？前立委王麗萍酷愛老東西，又致力友善環境，修繕阿公留下來的老厝，貫徹完全減法、就地取材施以古法，成就一番格局，讓老房子自然呼吸。
幽靜簷廊、素雅洗石、簡潔窗櫺、灰樸屋瓦、堆疊小丘、如茵草地上矗立著大型裝置藝術，穿越灑進廳落的斜陽入內，紅眠床、斗櫃、衣櫥、梳妝台…全是古樸的老古董，這是王麗萍打造的虎尾厝沙龍第二，兼具傳統古味及藝術感，她稱之為「蓋亞基地」。
被賦予教育任務，致力於土地、環保、農業等議題關懷的老三合院，位處虎尾埒內村落小巷內，是王麗萍的阿公所建，已有上百年歷史，為了整修古厝，她費盡周章網羅竹藝與木作大師許春田、擁有國家級證照的泥作師鄭春萬、雕塑家連寶猜等藝術家，「摸蜆仔兼洗褲」大開工作坊，讓專家帶領學員初體驗，在純熟與生澀夾雜間，耗時半年，共同完成古厝重現榮景的艱難任務。
生平第一次「做土水」，王麗萍很開心把自己的泥作處女秀獻給自己家族的古厝，過程雖冗長而艱辛，但處處驚喜，尤其是真正落實減碳減廢的修復法。
「你很難想像整修一棟三合院只用了16包水泥、500塊磚頭、5立方米的小石子」，王麗萍強調，連自己都覺得不可思議，許多都是就地取材，完完全全的減法讓環境永續，公部門推展農村再生，但他觀察發現，很多村落根本未善盡環境倫理的目標，反而添製了太多破壞現有景觀的水泥建物。
(中時)
關鍵字：王麗萍
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