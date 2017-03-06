世大運》舉重測試賽結束 「大力士」陳士杰熱身完畢

台灣舉重好手陳士杰在台北世大運測試賽重拾信心，希望為台灣留下獎牌。（舉重協會提供）

106年全國青年盃舉重錦標賽暨2017台北世大運測試賽，一連三天賽程，今在淡江大學體育館落幕，最終日的焦點就是參加男子105公斤以上級的里約奧運國手陳士杰，他不負眾望，繳出抓舉190公斤、挺舉240公斤、總和430公斤的成績，儘管未能打破自己保持的全國紀錄，卻一掃里約留下的遺憾，以金牌宣告自己迎向今年的重要比賽已熱身完畢。

「奧運我徹底被打倒，消沉了一兩個月，之後重新振作，認真訓練今年目標鎖定世大運留下獎牌。」就讀長榮大學研一的陳士杰，今在挺舉原本要挑戰自己保持的全國紀錄245公斤，後決定直接挑戰250公斤可惜未能成功。「想拚看看！」陳士杰說：「自己28歲了，希望能拿下世大運獎牌，成績不留白！」

陳士杰去年在里約奧運表現不佳，抓舉185公斤，挺舉甚至3次都失敗，以沒有成績作收，留下不小遺憾，但他經過檢討，對這次測試賽的表現感到滿意，他說：「算是冬訓成果的驗收。」他接下來也將參加亞錦賽、全大運，接下來世大運、全運會、世界盃，賽程滿檔。

其餘賽事部分，男子94公斤級，由就讀正修科大大一的羅鎬至奪金，105公斤級金牌，則由台師大選手李浩然拿下；女子組方面，女子90公斤級，由羅楹湲（師大A）摘金，女子90公斤以上級，則由高雄市選手劉昀蒨封后。

本屆青年盃也是台北世大運測試賽，由於比賽在淡江大學紹謨紀念體育館七樓舉行，以舉重來說十分少有，包括選手、觀眾與媒體動線都不甚理想，觀眾席距離比賽場地太近，也有選手表示休息區無法飲食有些困擾，世大運籌委會將蒐集測試賽相關問題，回去進行檢討並試圖改進，距離世大運開幕倒數165天，希望比賽能更盡善盡美。

(中時電子報)