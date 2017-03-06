台東馬偕怨 「要的要不到，不要的一直給」

衛福部長陳時中今天到台東訪視醫療及社福業務。（莊哲權攝）

台東醫療資源缺乏的問題相當嚴重，衛生福利部長陳時中，今天訪視台東地區醫療及社福業務，台東馬偕醫院院長王功亮直言「要的要不到，不要的一直給」，陳時中則表示，政府不能只站在台北看天下，這趟親自來，希望能了解地方真正需要是什麼，「我們會跟以前不一樣」。

陳時中今天帶領2署3司近一半人力到台東聽取各單位業務簡報，並實地訪視聖母醫院健康活力站，他說，政府多半會用都市的思維來看鄉村的布建，希望這次來台東傾聽大家的聲音，加強在地醫療能量，減少後送的機會，也讓未來2.0長照做得更好。

據衛生局統計，台東縣有22萬多人口，平均每萬人只有13位醫師，遠低於全國每萬人有18位醫師的醫療服務，尤其在一例一休後，醫師人力不足，而且公費醫師服務期滿，都留不住，政府在台東縣推展多年的遠距醫療又受限醫事法、設備和健保給付規定，根本不能滿足民眾需求。

台東馬偕醫院院長王功亮則直言，衛福部雖有相關計畫支援，但常發生「要的要不到，不要的一直給」。

縣長黃健庭說，醫療資源缺乏已是台東的老問題，希望衛福部跳脫現有框架，給台東一個特別的對待，才能解決長期存在的問題。

立委劉櫂豪也反映台東醫療困境，包括部分特定科別的專科醫師短缺、公費生留任意願低、醫療器材的不足等問題，以及修正健保給付方式，亟需衛福部改善。

(中時)