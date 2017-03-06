台東馬偕怨 「要的要不到，不要的一直給」
台東醫療資源缺乏的問題相當嚴重，衛生福利部長陳時中，今天訪視台東地區醫療及社福業務，台東馬偕醫院院長王功亮直言「要的要不到，不要的一直給」，陳時中則表示，政府不能只站在台北看天下，這趟親自來，希望能了解地方真正需要是什麼，「我們會跟以前不一樣」。
陳時中今天帶領2署3司近一半人力到台東聽取各單位業務簡報，並實地訪視聖母醫院健康活力站，他說，政府多半會用都市的思維來看鄉村的布建，希望這次來台東傾聽大家的聲音，加強在地醫療能量，減少後送的機會，也讓未來2.0長照做得更好。
據衛生局統計，台東縣有22萬多人口，平均每萬人只有13位醫師，遠低於全國每萬人有18位醫師的醫療服務，尤其在一例一休後，醫師人力不足，而且公費醫師服務期滿，都留不住，政府在台東縣推展多年的遠距醫療又受限醫事法、設備和健保給付規定，根本不能滿足民眾需求。
台東馬偕醫院院長王功亮則直言，衛福部雖有相關計畫支援，但常發生「要的要不到，不要的一直給」。
縣長黃健庭說，醫療資源缺乏已是台東的老問題，希望衛福部跳脫現有框架，給台東一個特別的對待，才能解決長期存在的問題。
立委劉櫂豪也反映台東醫療困境，包括部分特定科別的專科醫師短缺、公費生留任意願低、醫療器材的不足等問題，以及修正健保給付方式，亟需衛福部改善。
(中時)
關鍵字：台東
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。