林明溱會同縣議員簡賜勝 會勘中寮八仙村仙林橋
南投縣長林明溱今〈6〉日下午在縣議員簡賜勝、鄉長張永輝及縣府農業處同仁陪同下，前往中寮鄉八仙村與爽文村會勘野溪護岸整治工程，林縣長當場同意由縣府補助經費施作，獲得簡議員及在地民眾的肯定和讚許。
林縣長表示，中寮八仙村和爽文村的野溪整治工程都很有急迫性，縣府將會儘速發包施做改善，以免災情繼續擴大，要讓民眾身家財產安全都能獲得保障。
今下午會勘一行人，首先前往八仙村仙林橋，由於橋下方野溪整治只施作右側護岸，導致左側河岸遭河水侵蝕，河岸土方持續塌陷，當地民眾希望縣府能施做護岸改善。
林縣長等在現場會勘後表示，河岸塌陷狀況嚴重，馬上請農業處進行初步會勘評估，預計將施做長60公尺、3公尺高的護岸，經費約115萬元，以免災情擴大，危及周邊的道路及農作。
接著一行人續前往爽文村竹坑，視察野溪整治工程，村長林永峰指出，竹坑因豪雨造成涵管損壞，影響道路排水，致農路損壞、路基掏空，且部分邊坡塌陷，影響野溪排水。
對此，林縣長表示，路基邊坡掏空且道路破損形成大洞，行車危險，縣府初估重新埋設涵管、駁坎改善工程經費約為77萬元，林縣長並提醒林村長要拉警戒線，以防止意外發生。
(中時)
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