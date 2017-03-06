林明溱會同縣議員簡賜勝 會勘中寮八仙村仙林橋

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▲南投縣長林明溱〈右〉和縣議員簡賜勝〈左2〉勘察爽文村竹坑農路損壞嚴重，路基已掏空破出大洞，危及行車安全。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱〈右〉會同縣議員簡賜勝及地方民眾前往中寮八仙村仙林橋會勘周邊護岸及野溪等整治改善工程。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今〈6〉日下午在縣議員簡賜勝、鄉長張永輝及縣府農業處同仁陪同下，前往中寮鄉八仙村與爽文村會勘野溪護岸整治工程，林縣長當場同意由縣府補助經費施作，獲得簡議員及在地民眾的肯定和讚許。

林縣長表示，中寮八仙村和爽文村的野溪整治工程都很有急迫性，縣府將會儘速發包施做改善，以免災情繼續擴大，要讓民眾身家財產安全都能獲得保障。

今下午會勘一行人，首先前往八仙村仙林橋，由於橋下方野溪整治只施作右側護岸，導致左側河岸遭河水侵蝕，河岸土方持續塌陷，當地民眾希望縣府能施做護岸改善。

林縣長等在現場會勘後表示，河岸塌陷狀況嚴重，馬上請農業處進行初步會勘評估，預計將施做長60公尺、3公尺高的護岸，經費約115萬元，以免災情擴大，危及周邊的道路及農作。

接著一行人續前往爽文村竹坑，視察野溪整治工程，村長林永峰指出，竹坑因豪雨造成涵管損壞，影響道路排水，致農路損壞、路基掏空，且部分邊坡塌陷，影響野溪排水。

對此，林縣長表示，路基邊坡掏空且道路破損形成大洞，行車危險，縣府初估重新埋設涵管、駁坎改善工程經費約為77萬元，林縣長並提醒林村長要拉警戒線，以防止意外發生。

(中時)