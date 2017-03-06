保育類獸骨角也不能賣！保七五大宣導勿受罰

如果公開陳列、販售保育類野生動物及產製品，恐將觸法。(江詩筑翻攝)

手工藝品店或是土產店內經常會看到店家展售保育類野生動物的獸骨、角等，不過民眾多有不知，此舉其實是違反野生動物保育法，如經檢舉可移送法辦，最高可罰150萬元，保七總隊第五大隊呼籲民眾勿以身試法。

保七總隊第五大隊日前接獲檢舉，林姓男子在台中市大里區花市公然擺攤販售台灣野山羊、台灣水鹿及山羌等保育類野生動物的頭骨角，經民眾檢舉，該大隊員警於5日下午前往查察，並將林姓負責人依法送辦。

保七總隊第五大隊長莊明憲指出，該案陳列的野生動物頭骨、角等，經屏東科技大學物種鑑定確認，屬於第三級的保育類野生動物山羌頭角4支、第二級「珍貴稀有」的台灣野山羊頭角4支、台灣水鹿頭角2支及含有頭蓋骨的水鹿頭角1對。

林姓負責人坦承，所陳列的野生動物頭骨角，是他多年前在南投仁愛鄉經營民宿時，向人購買，因現在從事手工藝品販售行業，就拿出來陳列販售，其中山羌頭角，打算每支賣1800元，而台灣野山羊及台灣水鹿的頭骨角，則還沒有想出價錢怎麼賣。

莊明憲說，許多民眾僅知不得獵捕保育類業生動物，但不了解根據野生動物保育法規定，保育類野生動物的屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工品等產製品，非經主管機關之同意，也不得買賣或在公共場所陳列、展示，違者將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金，籲請民眾不要觸法。

(中時)