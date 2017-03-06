美編劇連番發推文 要求推特刪川普帳號
美國熱門政治類影集「紙牌屋」（Houseof Cards）編劇威理蒙（Beau Willimon）今天在推特發一連串推文，希望推特能刪除川普的帳號。
「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，威理蒙在推文中指控川普的推特帳號構成「國家安全威脅」，還說會讓「美國的敵人有機可乘、透過其顯而易見的缺點來發動攻擊」。
威理蒙讚賞推特「令人驚奇」並「連接起全世界」，但他也說，「這意味推特也肩負著發揮自身影響力來保護世界的責任」。
引發威理蒙不滿的其中1則推文，是川普昨晨在未提供確切證據的情況下，公開在推特指控前總統歐巴馬曾在大選前於川普大樓動手腳「竊聽他的電話」。
威理蒙說，那項說法正是推特應該刪除川普帳號的「最新例子」。
威理蒙推文說：「1個國家領導人發表的推文，都對統治、全球事務和國家安全有著實質且巨大的影響。」
「川普總統不斷發表容易引起誤解的言論，攻擊司法體系，威脅其他主權國家、媒體與公眾。」
「他在未與國務院、情報體系及五角大廈商議的情況下，魯莽地忽視外交管道。」
「即便他只是1名普通公民，也可說是違反了推特制定的暴力威脅、騷擾、散播憎恨言論等規範。」
「認為刪除其帳號違反言論自由的那些人應該想想…」
「白宮如今透過將部分媒體列入黑名單，作為報復，不僅稱他們是『人民的敵人』，也拒絕回答嚴厲問題。」
「儘管無法阻止川普總統在其他地方口出狂言，推特沒有義務協助他在這裡這麼做。」
「事實上，推特有必要發揮遍及全球和媒體的影響力，清除構成國家安全威脅的帳號。」（譯者：中央社劉文瑜）1060306
(中央社)
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