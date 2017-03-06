經典賽戰以色列 胡金龍:陌生對手一決勝負

世界棒球經典賽今天開幕，中華隊33歲的前大聯盟打者胡金龍說，這次參賽希望讓世界看見台灣，對於7日首戰，「相信雙方都很陌生，這是場一決勝負的比賽，只能奮力一搏」。

胡金龍第2次參加經典賽，他說上次參賽是2006年，當時才20多歲，這次很不一樣，「我從很年輕的時候就開始打球，現在我想要貢獻台灣，讓世界知道，台灣有很多優秀的棒球員」。

胡金龍說「我很興奮，這是很不一樣的經驗，能跟世界頂尖選手一起比賽；我非常享受這次的比賽，希望能一路打回道奇球場」。中華隊預賽在首爾，爭取進軍日本東京巨蛋的八強賽，本屆經典賽的四強賽及決賽在美國洛杉磯道奇球場舉行。

胡金龍在2007年到2010年是洛杉磯道奇隊的大聯盟球員。他與林哲瑄、倪福德是中華隊擁有大聯盟經驗的國手。

中華隊先後與以色列、荷蘭、南韓交手，在分組4隊中爭取前2名晉級，一般預料荷蘭、南韓實力都強過以色列，中華隊這一戰非常重要。

而胡金龍冷靜看待這場必賽，「對以色列就只是一場比賽，雙方都不了解彼此」。

胡金龍說，「我們有一些情搜資料，但僅供參考，我們有一些策略與計畫，這是場一決勝負的比賽。所以我非常興奮，結果難料，不像是球季賽，可以很常看到對手」。

「明天我們只能盡力一搏，我們要適應場地，我們不熟悉對方的投手，所以我們需要專注在守備，要有穩定的投手，才有機會贏下首戰」。胡金龍在記者會上穿插英文。

以色列內野手戴維斯（Ike Davis）擁有7年大聯盟經驗，與胡金龍在紐約大都會隊當過隊友。

胡金龍談到戴維斯，「他是我最好的隊友，我們聊天相處很愉快，我知道他也對台灣的棒球有興趣。但是當我們在場上交手時，我們是對手，兩人都想贏下這一戰」。

除了戴維斯，外野手福爾德（Sam Fuld）也有8年大聯盟經驗，胡金龍還知道有不少小聯盟2A、3A的好手在以色列陣中，「我們從未正式交手，感覺陌生，就看明天會如何」。

被問到明天的先發投手郭俊麟，胡金龍開了一個玩笑，「他很棒，65球可以投9局」。1060306

(中央社)