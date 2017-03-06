台灣國際蘭展 競賽花有美國認證

2017台灣國際蘭展中參與競賽的蘭花，都同時接受美國蘭花協會評審，今年共選出129株頒給獎狀，其中有12株得到90分以上的高分。

2017台灣國際蘭展承辦單位成大研究發展基金會今天指出，今年報名蘭展競賽的蘭花，都能同時接受美國蘭花協會（AMERICAN ORCHID SOCIETY，簡稱AOS）的評審，只要獲得高分認證，就有如「黃袍加身」一般，對於行銷國際將有非常大的助益。

成大研究發展基金會指出，此次來台的AOS評審共有14人，共同選出129株蘭花評分，獲得95分最高分的是一株腋唇蘭。民眾對於腋唇蘭可能都比較陌生，不過原產於南美洲的腋唇蘭具有香味、很適合室內栽植、花朵多等優點，也頗受喜歡種花、卻不太會照顧的愛蘭人士青睞。1060306

(中央社)