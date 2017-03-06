南向招生 賴清德偕12大學出訪
台南市長賴清德與台南市內的12所大學，今天展開6天5夜的新南向參訪之行，預定前往馬來西亞吉隆坡及印尼雅加達兩個城市，希望吸引更多僑生、外籍生到台南求學。
台南市政府表示，此行將與兩地台商總會、留台校友會碰面座談，簽署合作交流備忘錄。期待將台南市高等教育量能帶到兩國，吸引更多的僑生、外籍生前來台南求學就讀，展現台南市國際友善城市及教育文化軟實力。
台南市政府指出，此行12所大學主管包括國立成功大學校長蘇慧貞、南台科技大學校長戴謙、長榮大學校長李泳龍、國立台南藝術大學校長詹景裕、國立台南大學校長黃宗顯、中華醫事科技大學校長曾信超、康寧大學校長黃宜純、台南應用科技大學校長林品章、台灣首府大學校長許光華、遠東科技大學副校長楊昌裕、嘉南藥理大學校長陳健民、崑山科技大學副校長李天祥。1060306
(中央社)
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