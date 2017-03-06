立院試辦國民網路連署 本月提出草案

立法院長蘇嘉全今天表示，為推動國會改革，這個月將提出國民網路連署試辦要點，並與各黨團溝通；試辦1年期間，擬達1萬人連署即可成案，並委託黨團提案，讓人民也有提案權。

蘇嘉全下午表示，「國民網路連署立法倡議試辦實施要點」這個月將會提出，並透過黨團協商與各黨團溝通，預計試辦1年，試辦期間只要有1萬人連署即可成案，再委託給有意願的黨團協助提案，接著則按院會、程序委員會等立法程序進行。

蘇嘉全說，雖然這是他的行政權，但還是請立法院秘書長林志嘉先將草擬好的草案，先與各黨團說明。試辦期間也能發現是否有窒礙難行之處，未來人民除了可監督國會外，也與有提案權，若順利實施，就已完成他的80%國會改革主張。

另外，總統蔡英文今天與民主進步黨籍不分區立委餐敘，府方指出，不分區立委全數到齊，蘇嘉全也應邀出席。

蘇嘉全說，會中例如民進黨立委余宛如就關注新創產業、蔡培慧關注農業議題，同時討論環保、空氣汙染、原住民傳統領域納入私有地等議題，也有立委反映一例一休上路後，有些公家單位的工程因為工期延長，會增加成本，蔡總統請相關部門討論，要怎麼協助幫忙。

蘇嘉全表示，蔡總統在會中沒有做成任何結論，因為這是行政部門的事，也希望大家能透過黨政平台，與部會多溝通；至於婚姻平權議題，則沒有討論到。1060306

(中央社)