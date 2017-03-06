第2波優質國旅推薦 增銀髮無障礙旅遊

我要評比

中華民國旅行業品質保障協會今天公布第2波國旅卡推薦行程共47條，新增銀髮族與無障礙旅遊。

品保協會1月時公布了77條優質國旅推薦行程，路線包括北中南東及離島，有一日遊與過夜遊；今天再公布47條優質路線，並新增銀髮族與無障礙旅遊，列為特殊路線。

品保協會旅遊品質督導委員會主任委員何顯騏說，針對銀髮族推出的旅遊，飲食要少鹽、少糖、少油，行程的節奏也要放慢，定點時間拉長，才能顧及銀髮族的健康和體力負荷。

以萬客隆旅行社推出的「一日玩桃園」為例，無論平日或假日都是每人新台幣1700元，65歲以上優惠50元，含午餐及下午茶，行程特色結合美食、生態與文化，包括：參訪桃園八德埤塘生態公園、虎頭山奧爾森林學堂、古蹟德馨堂、坑口彩繪村、蜂蜜蛋糕觀光工廠下午茶。

「一日玩桃園」去程搭遊覽車，回程安排體驗機場捷運，從林口搭機捷回台北。

推動無障礙旅遊19年的觀音旅行社共有3條路線入選，包括苗栗歷史人文山水一日遊；野柳地質公園加北海岸及三芝兩日遊等。

觀音旅行社董事長鄭淑勻本身就是身障人士，她一直抱著幫身障者圓夢的想法推動無礙障旅遊，這次入選的行程去年就已經推出，很受身障朋友的歡迎，如今獲品保協會推薦，她更鼓勵更多身障朋友出來走走。

觀音旅行社的「苗栗歷史人文山水一日遊」，平日每人1800元、假日2000元，含午餐、門票及導遊、司機小費，使用大型復康巴士遊覽車，主要參觀苗栗城市規劃館、貓貍山公園步道、明德水庫、雅聞七里香森林觀光工廠。

品保協會說，蝶戀花事件後，優質國旅評選除行程特色及創新度、交通路線安排、旅館安排、餐食安排、景點安排及團費合理性外，也針對遊覽車行駛里數、駕駛工時把關。

品保協會共選出124條優質國旅行程，民眾可參考觀光局網站/「國民旅遊卡」新制專區http://taiwan.net.tw及品保協會網站/『國旅卡推薦優質行程』專區http://www. travel.org.tw/。1060306

(中央社)