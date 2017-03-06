拯救無數患者 美肝臟移植先驅辭世
1960年代倡導肝臟移植手術，也是領導研究抗排斥藥物的醫學先驅史塔哲（Thomas Starzl）醫生，以90歲高齡與世長辭。
「匹茲堡郵報」（The Pittsburgh Post-Gazette）與美聯社報導，匹茲堡大學（University of Pittsburgh）代表史塔哲醫生家人發言，表示這位聲譽卓著的醫生4日在匹茲堡自宅辭世。
史塔哲於1963年施行全世界首次肝臟移植手術，1967年完成全世界肝臟移植成功首例，並倡導屍腎移植。他後來進一步完善手術程序，利用同卵雙胞胎器官進行移植，最終擴至以其他血親作為捐贈者。
史塔哲首次成功完成肝臟移植以來，已有數以千計患者的生命因類似手術受惠。
史塔哲移植研究所（Thomas E. Starzl Transplantation Institute）臨床主任胡瑪爾（Abhinav Humar）醫生表示：「我們將他尊為移植之父。他在移植方面留給後世的貢獻難以言喻，真的非常巨大。」
史塔哲1981年加入匹茲堡大學醫學院師資團隊，擔任外科教授，他在匹茲堡大學投入抗排斥藥物環孢靈（cyclosporin）研究，將移植手術從實驗性療程，改善為患者得以免於致命器官衰竭而存活下來的希望。
史塔哲將環孢靈結合類固醇，開發出解決器官排斥反應的辦法。（譯者：中央社廖禹揚）1060306
(中央社)
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