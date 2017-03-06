北韓駐大馬大使抵機場將離境 行李超重
北韓駐馬來西亞大使姜哲遭大馬驅逐出境，要求在48小時內離境，姜哲今天下午約4時40分抵達機場準備離境，但托運行李超重，北韓使館人員繳交費用後讓行李過關。
大馬外交部4日晚間宣布把姜哲（Kang Chol，譯音）列為不受歡迎人物，限令要在48小時內離境。
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男上個月在吉隆坡機場被剌殺。姜哲曾對此案表示，北韓「無法信任」大馬當局對金正男的調查工作，並指控大馬執意驗屍，不讓北韓認領金正男遺體，是與敵對勢力串謀之舉。姜哲的言論導致大馬外交部要求他提出解釋，並召回大馬駐平壤大使。
姜哲再於23日召開記者會，質疑大馬和南韓合謀把金正男案政治化，不信任大馬警方的調查。
包括大馬、國際媒體均漏夜守候北韓大使館外，搶拍姜哲離開使館或抵達機場畫面。大馬媒體「中國報」下午最新報導指出，姜哲約於下午3時50分離開大使館，並於4時40分左右抵達機場。
報導指出，姜哲搭乘今天傍晚6時25分的馬航MH 360班機，飛往北京再轉飛平壤，隨行包括兩名身分不明的女子，其中一人可能是他的妻子。
由於姜哲的托運行李超重，必須繳付馬幣6900元（約新台幣4萬8084元），北韓駐大馬使館人員也隨即繳付這筆款項。
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日遇刺身亡，大馬警方積極偵辦並持續追緝其他在逃嫌疑人。1060306
(中央社)
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