美籍鋼琴家發揮人道關懷 赴高雄7偏鄉學校演奏
來自美國紐約鋼琴家蓋洛格發起88世界巡迴音樂會，到高雄一連演奏3天，樂音飄揚7所偏鄉學校。擁有全方位創作才能的蓋洛格，不僅琴藝精湛常即興演奏，還邀學生四手聯彈，他說，音樂會想傳遞正面能量，讓每個聽音樂的人都能獲得安慰。
2008年，蓋洛格在卡內基音樂廳完美演出後，隨即投入88世界巡迴音樂會，88指的是鋼琴黑白鍵加起來共88鍵，他認為鋼琴家不該只著重琴技，更該有顆社會關懷的心，於是投入行走7大洲，傳遞他獨樹一格的人道音樂。
去年蓋洛格與台灣音樂家黃凱盈合作台灣88校園巡迴偏鄉學校演奏會，3月計畫前往路竹高中、前峰國小、三侯國小，以及六龜區荖濃國小、寶來國小、龍興國小、六龜高中。
首場到路竹高中表演，除表演小提琴、鋼琴等貝多芬知名曲子，也跟學生互動四手聯彈一起玩音樂，學生興奮不已。
校長陳弘裕表示，台灣88在台舉辦超過60場校園音樂會，有2萬名以上學生參加，學校有幸獲推薦聆聽國際水準音樂會，感受到蓋洛格先生的人道關懷，更深刻體驗音樂之美。
不僅如此，這種創新、互動的表演方式，也給了學生一把開啟興趣之門的鑰匙，引領他們走進藝術世界。
(中時)
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