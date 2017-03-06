排灣族高音歌后朴秀花，唱出人生之歌

排灣族「高音歌后」朴秀花一生並不順遂，已當阿嬤的她，還是繼續唱著人生之歌。（潘建志攝）

排灣族「高音歌后」朴秀花當年出唱片的宣傳照。（潘建志翻攝）

排灣族「高音歌后」朴秀花當年出唱片的宣傳照。（潘建志翻攝）

「高音歌后」朴秀花是屏東來義鄉排灣人族，也是著名的部落歌手，共出了7張專輯唱片。朴秀花的人生之路並不順遂，除了因此養成堅毅的個性，也讓她的歌聲更內涵與厚度。現已當阿嬤的她，生活還是離不開音樂，在部落開了一家卡拉OK店「朴秀花的店」。

朴秀花在8個月大時，因長輩工作時沒注意，腳掌被機器整個打爛，所幸搶救後保住性命，但往後人生便只能以義肢代步。她的家境並不優渥，又是老大，從小就得帶弟妹、做家事、即使行動不便也無法豁免。因學校離家裡有距離，小學只斷斷續續讀到3年級。

不過她從小就很有音樂天分，很喜歡唱歌，11歲時便常在部落喜宴上演唱。她尤其愛聽排灣歌后蔡美雲的歌，她說因為小時候家庭狀況及身體殘缺的關係，聽蔡美雲的歌特別有感觸，常聽到流眼淚。

長大後朴秀花也得為生活奔波，她做過許多工作，工廠女工、水泥工、鐵工、美髮師等，但仍未忘情音樂。民國78年時她跑到潮州錄音室，錄製第一張個人專輯《哥哥去當兵》，結果一炮而紅，銷售極佳，之後陸續共出了7張專輯。

唱片大賣開始有人邀她唱喜宴場，因為她的族語歌唱得極好，很受部落歡迎，加上歌聲頗有鄧麗君的味道，也很受平地漢人喜愛，民國80末到90年代期間邀約不斷，一個月最高紀錄曾接25場。

雖然國小未畢業，朴秀花仍邊聽音樂邊認歌詞學習國字，因此學了許多字，她說這是音樂帶給她的另外收獲。她也喜歡將國、台語歌的歌詞翻譯成排灣族語，意思幾乎一樣，非常不簡單。

(中時)