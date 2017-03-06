排灣族高音歌后朴秀花 唱出人生之歌
「高音歌后」朴秀花是屏東來義鄉排灣人族，也是著名的部落歌手，共出了7張專輯唱片。朴秀花的人生之路並不順遂，除了因此養成堅毅的個性，也讓她的歌聲更內涵與厚度。現已當阿嬤的她，生活還是離不開音樂，在部落開了一家卡拉OK店「朴秀花的店」。
朴秀花在8個月大時，因長輩工作時沒注意，腳掌被機器整個打爛，所幸搶救後保住性命，但往後人生便只能以義肢代步。她的家境並不優渥，又是老大，從小就得帶弟妹、做家事、即使行動不便也無法豁免。因學校離家裡有距離，小學只斷斷續續讀到3年級。
不過她從小就很有音樂天分，很喜歡唱歌，11歲時便常在部落喜宴上演唱。她尤其愛聽排灣歌后蔡美雲的歌，她說因為小時候家庭狀況及身體殘缺的關係，聽蔡美雲的歌特別有感觸，常聽到流眼淚。
長大後朴秀花也得為生活奔波，她做過許多工作，工廠女工、水泥工、鐵工、美髮師等，但仍未忘情音樂。民國78年時她跑到潮州錄音室，錄製第一張個人專輯《哥哥去當兵》，結果一炮而紅，銷售極佳，之後陸續共出了7張專輯。
唱片大賣開始有人邀她唱喜宴場，因為她的族語歌唱得極好，很受部落歡迎，加上歌聲頗有鄧麗君的味道，也很受平地漢人喜愛，民國80末到90年代期間邀約不斷，一個月最高紀錄曾接25場。
雖然國小未畢業，朴秀花仍邊聽音樂邊認歌詞學習國字，因此學了許多字，她說這是音樂帶給她的另外收獲。她也喜歡將國、台語歌的歌詞翻譯成排灣族語，意思幾乎一樣，非常不簡單。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。