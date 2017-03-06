稱監視器拍到梁女刻意誤導辦案 檢警戳破程男謊言
台北陳姓女模外拍遭殺害，兇手程宇被捕時指控梁姓女友是共犯？上周六2人一併遭法院裁定羈押，但梁女始終否認涉案，梁女母親也提出不在場證明幫助女兒6日獲得釋放！台中市警察局指出，當時程嫌刻意將監視器拍到的被害人誤指是梁女，藉此刻意誤導警方辦案。
六分局指出，程嫌當下聲稱梁女於案發當時都有在場，並向警方供稱戴毛帽的女子即為被害人，強調於超商內的女子即為梁女。警方立即調閱周遭監視器查證，於案發現場及該時段並未調閱到梁女的影像，因此戳破程嫌之謊言，並立即與檢察官商討相關涉案證據，判斷梁女不在現場的可能性較高。
警方強調，針對程嫌對於梁女的各項指控事證，警方秉持勿枉勿縱的積極查證，對於梁女有利及不利的證據全都積極調查清楚，以確實維護當事人權益，致使梁女最後能當庭釋放；梁女涉案部分，仍待釐清，尚未完全排除。
(中時)
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