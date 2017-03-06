想看雲豹 眼力大考驗
目前住在動物園台灣動物區的2隻雌性雲豹「雲新」、「Suki」，因為是夜行性貓科動物，喜歡在晨昏、夜晚活動，白天大多待在隱秘角落休息，遊客若想看到牠們，就像在玩「躲躲貓」。
動物園發言人曹先紹說，保育員常常在經過雲豹的展區時，聽到遊客互相詢問「你有看到嗎？在哪裡？」、「裡面沒有動物吧？」事實上，動物園真的圈養了2隻雲豹，只不過因為天生的習性，所以有時讓人難以察覺。
高齡17歲的雲新，白天通常不愛活動，一直到下午3時左右之後，牠才比較願意現身，有時會在戶外展場連接內舍的入口處走動，有時也會直接倒在地上伸懶腰、倒臥打滾，或是用前爪撲樹葉。
曹先紹說，雲新每年9月至2月之間，毛皮常常變得比較稀疏，除了是因季節交替而換毛，牠更是一隻愛乾淨的雲豹，常常用力為自己理毛，才導致掉毛情形變得嚴重；但等到3、4月之後，雲新的毛髮又會重新長齊，變回原本高貴的模樣。
至於另一隻Suki，則是去年底才來到台灣的新客人。比起雲新，Suki個性更為機警、神秘，白天幾乎完全不走動，總是蜷著身體在角落睡覺，但等到傍晚之後，又化身成「夜貓子」，活動量驚人。
(中時)
關鍵字：雲豹
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