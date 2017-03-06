瘋野餐 到大湖公園賞鳥享休閒

近年野餐盛行，每逢假日可見爸爸媽媽帶著小朋友、寵物坐在公園的草地上野餐，以廣大湖泊聞名的台北市大湖公園正是適合野餐郊遊的好去處，除了有大草坪，還有在湖面游水嬉戲的野鴨、爬上爬下的松鼠；不想野餐的話，坐在湖旁綠地觀賞錦帶橋美景也相當愜意。

大湖公園的湖泊，因湖邊白鷺成群又名白鷺湖，園中有穿越樹林的步道及草皮可供散步，落羽松前的大草坪在假日也時常舉辦活動，吸引不少遊客到此野餐郊遊，不僅如此，園內還有3座游泳池，因此，這裡不僅是座兼具生態遊憩、運動與防災功能的多功能大型公園，也是民眾活動的主要場所。

台北市公園處花卉中心主任宋馥華表示，1979年受到都市發展衝擊，野生水鳥的盛況不復以往，直到2009年開始進行大湖公園改造工程，除了將原有的游泳池改為綠建築外，更積極推行生態化管理，終於讓更多水鳥雁鴨願意返往棲息。

(中時)