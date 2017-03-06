高雄市圖書館文化中心分館 好書交換反應熱烈

市立圖書館文化中心分館舉辦換書活動，吸引愛書人前往撿寶。（文化中心分館提供）

高雄市圖書館文化中心分館舉辦106年首季好書交換日活動，吸引數百位書友參與，愛書人討論書的內容也相互推薦好書，濃濃書香味瀰漫會場，書友們入寶山抱著好書歡喜回家。

這場以書會友、以書易書的活動，吸引近200名書友參與，在書山書海裡，人人聚精會神翻閱書籍，挑選自己喜歡的書。

許多書友深知入寶山能空手而回，把握機會，挑到滿滿一大疊喜愛的書，還意猶未盡地詢問圖書館，下次書會是何時。

扮演換書紅娘的文化中心分館表示，辦理每季好書交換日活動已行之多年，每季透過捐書、換書活動，重展圖書的生命力，也開啟了書友間的交流與對話，也建立起人與書交流的對話與平台。

民眾將家中已經看過的好書或過多的圖書拿出來，與其他愛書人交換，同時也享受圖書館提供各項多元閱讀的服務。

如果路過錯過，沒關係，未來每季都還有活動，文化中心分館說，除了好書交換日，民眾還可以選擇以漂書方式，將好書停留在高市文化中心分館，讓有緣人閱讀後分享至高市圖其他各分館漂書點。

(中時)