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登山客罹患急性腸胃炎 保七五大上山助就醫

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登山客罹患急性腸胃炎 保七五大上山助就醫
保七總隊第五大隊觀霧小隊員警和雪霸處觀霧管理站人員合力搬開沿路落石，趕赴山區將疑似急性腸胃炎的山友護送下山就醫。(江詩筑翻攝)
登山客罹患急性腸胃炎 保七五大上山助就醫
張姓山友疑罹患急性腸胃炎拉到無力，只好報警求援，保七總隊第五大隊觀霧小隊員警上山協助護送山友就醫。(江詩筑翻攝)

一隊6人的登山隊伍申請3月4日至6日攀爬雪霸國家公園境內的大霸尖山，其中一位張姓山友4日上山後開始拉肚子，一路拉到體力虛脫，無力再繼續登山行程，只好報案求救，保七總隊第五大隊駐守在觀霧遊憩區的觀霧小隊員警，今天上午趁觀霧山區雨勢稍小，與雪霸處觀霧管理站人員，冒著攝氏4度低溫，並沿途搬開擋道的落石，深入大鹿林道東線19公里處的馬達拉溪登山口，在中午12時許，順利將該名疑似罹患急性腸胃炎的張姓山友，護送到登山口並交由新竹縣消防局五峰消防分隊轉送下山就醫。

保七總隊第五大隊表示，50歲的張姓男子第一天上山時就出現連續拉肚子症狀，致使身體虛脫無力，直到3月5日下午17時許才電話求救，不過觀霧山區昨晚開始下雨，天候狀況不佳，加上大鹿林道東線道路崎嶇難行，遇雨有落石坍方危險，經告知楊姓領隊後，今天一早即派員前往救援。

該大隊員警今日一早一路徒手搬除擋道的落石，兩個多小時開了19公里的山路到馬達拉溪登山口，順利與今早從九九山莊下撤的張姓山友等人會合，由於張男拉肚子症狀十分嚴重，一路上走走停停的，直到中午12時許，才順利護送回到觀霧小隊，並交由新竹縣消防局五峰消防分隊救護車，轉送竹東就醫治療。

(中時)

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