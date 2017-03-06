登山客罹患急性腸胃炎 保七五大上山助就醫
一隊6人的登山隊伍申請3月4日至6日攀爬雪霸國家公園境內的大霸尖山，其中一位張姓山友4日上山後開始拉肚子，一路拉到體力虛脫，無力再繼續登山行程，只好報案求救，保七總隊第五大隊駐守在觀霧遊憩區的觀霧小隊員警，今天上午趁觀霧山區雨勢稍小，與雪霸處觀霧管理站人員，冒著攝氏4度低溫，並沿途搬開擋道的落石，深入大鹿林道東線19公里處的馬達拉溪登山口，在中午12時許，順利將該名疑似罹患急性腸胃炎的張姓山友，護送到登山口並交由新竹縣消防局五峰消防分隊轉送下山就醫。
保七總隊第五大隊表示，50歲的張姓男子第一天上山時就出現連續拉肚子症狀，致使身體虛脫無力，直到3月5日下午17時許才電話求救，不過觀霧山區昨晚開始下雨，天候狀況不佳，加上大鹿林道東線道路崎嶇難行，遇雨有落石坍方危險，經告知楊姓領隊後，今天一早即派員前往救援。
該大隊員警今日一早一路徒手搬除擋道的落石，兩個多小時開了19公里的山路到馬達拉溪登山口，順利與今早從九九山莊下撤的張姓山友等人會合，由於張男拉肚子症狀十分嚴重，一路上走走停停的，直到中午12時許，才順利護送回到觀霧小隊，並交由新竹縣消防局五峰消防分隊救護車，轉送竹東就醫治療。
(中時)
關鍵字：保七
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