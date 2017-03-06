北韓大使離境前再開砲 批馬國傷害關係

我要評比

北韓駐馬來西亞大使姜哲因捲入調查北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺案爭端，遭馬國當局驅逐，他今天臨走前開砲批評馬國調查不公，並說吉隆坡政府的行為已傷害兩國關係。

姜哲（Kang Chol，音譯）準備離境時在吉隆坡國際機場告訴記者：「我對馬來西亞政府採取的極端作法表達深切憂慮，這對雙邊關係造成重大傷害。」

他指責說：「馬來西亞警方的調查預設目標。」

他又說：「他們未經朝鮮民主主義人民共和國（北韓）大使館同意和參與就進行驗屍，後來又逮捕一位我國公民，卻沒有任何證據證明他涉及這起事件。」

姜哲上月說，北韓不信任馬來西亞對金正男死因的調查，還指控馬來西亞「與外來勢力共謀」。他不願為此發言道歉，馬國4日限他48小時內離境。

法新社稍早報導，姜哲預計搭乘馬航MH360班機於晚間6時25分飛往北京，超過他遭限期離境的時間不久。（譯者：中央社羅苑韶）1060306

(中央社)