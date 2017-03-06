北韓大使離境前再開砲 批馬國傷害關係
北韓駐馬來西亞大使姜哲因捲入調查北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺案爭端，遭馬國當局驅逐，他今天臨走前開砲批評馬國調查不公，並說吉隆坡政府的行為已傷害兩國關係。
姜哲（Kang Chol，音譯）準備離境時在吉隆坡國際機場告訴記者：「我對馬來西亞政府採取的極端作法表達深切憂慮，這對雙邊關係造成重大傷害。」
他指責說：「馬來西亞警方的調查預設目標。」
他又說：「他們未經朝鮮民主主義人民共和國（北韓）大使館同意和參與就進行驗屍，後來又逮捕一位我國公民，卻沒有任何證據證明他涉及這起事件。」
姜哲上月說，北韓不信任馬來西亞對金正男死因的調查，還指控馬來西亞「與外來勢力共謀」。他不願為此發言道歉，馬國4日限他48小時內離境。
法新社稍早報導，姜哲預計搭乘馬航MH360班機於晚間6時25分飛往北京，超過他遭限期離境的時間不久。（譯者：中央社羅苑韶）1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。