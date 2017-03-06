棒球經典賽MOD看不到 中華電喊不公

公視取得「2017世界棒球經典賽」節目播送權，但並未取得經典賽於MOD播出授權，因此MOD不能播；中華電信今天表達不滿，抗議其他有線電視業者依法卻可取得免費轉播的權利。

「2017世界棒球經典賽」將於3月6日至3月23日舉行，經典賽由公視取得節目播送權，中華電於上週接獲公視通知MOD節目表需變更時，即極力向公視爭取經典賽內容同時在MOD播出；不過公視卻表示，並未取得經典賽於MOD播出授權，公視經典賽播出的時間擬以其他節目內容覆蓋，原權利人也告知中華電信，需支付巨額對價才能取得播出權利。

中華電不滿無法取得經典賽播出權，但與中華電信同樣播出公視節目的有線電視業者，卻可以依有線廣播電視法第33條有關必載規定，不僅不需支付權利金，即可取得免費轉播的權利，並且還能靠節目收費獲利。

中華電信表示，多年來一直向主管機關及立法院陳情，呼籲將有線廣播電視法第33條有關必載之規定納入電信法，以消除電信法與有線廣播電視法中，對相同服務做不同管制規範之法規障礙，進一步符合通訊傳播基本法第7條無差別管理規定。

但長期以來， MOD播放的無線台頻道節目，被置換、被蓋台以致無法播放完整節目內容的情形並不被重視；MOD客戶權益受損，MOD客戶流失及客訴壓力造成中華電信極大經營風險，也一直被忽視。

中華電表示，籲請主管機關將有線廣播電視法第33條有關必載之規定納入電信法，以符合數位匯流時代，相同服務相同管制的基本精神。

另外，公共電視屬於國民全體，其設立目的在促進民主社會發展、增進公共福祉，中華電也鄭重呼籲公視，遵循公共電視法第11條「完整提供資訊，公平服務公眾，不以營利為目的」及第12條「公視基金會於技術及經費許可範圍內，應提供國內各地區觀眾完整與相同品質之電台收視機會」等兩項規定， 公平地提供MOD與無線電視系統相同的節目內容。1060306

(中央社)