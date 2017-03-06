朴槿惠受賄嫌疑 重設特別調查本部徹查

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南韓檢方今天再度成立特別調查本部，接替日前解散的親信門獨立檢察組，決心徹查總統朴槿惠的受賄嫌疑。

南韓媒體報導，檢方特別調查本部去年12月，將「朴槿惠政府的民間友人崔順實壟斷國政醜聞案」移交專門調查親信門的獨檢組。但因獨檢組的調查期限於2月28日到期，檢方重新成立特別調查本部，繼續開展調查。

第二期親信門特別調查本部由31人組成，由首爾中央地方檢察廳檢察長李永烈領軍。3月3日，特別調查本部已取得獨檢組長達10萬頁左右的案件卷宗進行研究。

韓聯社報導，特別調查本部主要將調查朴槿惠受賄嫌疑、青瓦台前民政首席秘書禹柄宇各種違法行為、牽涉親信門的大企業等。

南韓檢方有關人士強調，將遵循法律，堅持原則，嚴肅追責，不徇私情。1060306

(中央社)