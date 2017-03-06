朴槿惠律師全盤否認獨檢組調查結果
南韓總統朴槿惠的代理律師柳榮夏，今天譴責親信門獨檢組發布最終調查結果。他指出，獨檢組成立之始便是違憲的政治產物，並否認獨檢組的全部指控。
南韓媒體報導，柳榮夏說，獨檢組成立最初就存在難以保障公正調查的問題。
柳榮夏說，若要符合獨檢制度的原有宗旨，就必須保障政治中立和公平公正。
韓聯社報導，柳榮夏指出，獨立檢察是指以檢方難以偵辦的特定人員、特定犯罪等案件為調查對象而實施獨立偵辦的制度，崔順實獨檢法的調查對象過於廣泛，脫離了獨檢法的界限。獨檢組未根據法律規定逐一調查，而是僅對部分內容進行重點調查。
親信門獨檢組今天下午公布最終調查結果表示，朴槿惠總統和閨蜜親信崔順實共謀動員國民年金基金，協助李在鎔實現三星物產與第一毛織合併，並以此為由，向三星領取430億韓元（約合新台幣11.5億元）的賄賂。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。