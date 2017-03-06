朴槿惠律師全盤否認獨檢組調查結果

南韓總統朴槿惠的代理律師柳榮夏，今天譴責親信門獨檢組發布最終調查結果。他指出，獨檢組成立之始便是違憲的政治產物，並否認獨檢組的全部指控。

南韓媒體報導，柳榮夏說，獨檢組成立最初就存在難以保障公正調查的問題。

柳榮夏說，若要符合獨檢制度的原有宗旨，就必須保障政治中立和公平公正。

韓聯社報導，柳榮夏指出，獨立檢察是指以檢方難以偵辦的特定人員、特定犯罪等案件為調查對象而實施獨立偵辦的制度，崔順實獨檢法的調查對象過於廣泛，脫離了獨檢法的界限。獨檢組未根據法律規定逐一調查，而是僅對部分內容進行重點調查。

親信門獨檢組今天下午公布最終調查結果表示，朴槿惠總統和閨蜜親信崔順實共謀動員國民年金基金，協助李在鎔實現三星物產與第一毛織合併，並以此為由，向三星領取430億韓元（約合新台幣11.5億元）的賄賂。1060306

(中央社)