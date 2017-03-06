佳冬數位中心 兼具發揮所長與免費學習
年輕人發揮所長，老年人免費學習！屏東佳冬鄉「佳冬數位機會中心」今正式營運，由平均31歲的佳冬子弟進行免費電腦、筆電及平板等教學，讓人口老化的佳冬鄉，接軌現代科技，長者也能透過視訊聯繫家人，並提升醫療及社會福利等可及性。
今日上午10時，由教育部、屏東縣政府共同推動的佳冬首間佳冬鄉數位機會中心正式營運，該中心是由佳冬鄉返鄉子弟陳宣丞、在地溫馨家園促進會推動及運作，在促進會據點開設符合當地民眾需求課程，針對婦女、新住民及高齡者開設專班，讓他們初探電腦、數位手機及平板使用方法。
31歲陳宣丞說，佳冬屬於全國數位發展最慢的5級區域，加上近年人口老化，社區多為長者，家中無電腦等3C設備，更顯得數位貧乏，為此他邀集兒時夥伴、里長媽媽及溫馨家園促進會理事長爸爸幫忙，取得教育部補助。
他說，志工跟師資群都找在地年輕人，給他們發揮專長的空間與回饋社區，如王譙証、賴世耀等，都是他的國中小同學，課程選擇貼近一般民眾所需，從網路資訊搜尋、醫療線上掛號、線上報稅，到駕照線上測驗全程免費，盼佳冬鄉民多加利用。
「偏鄉數位關懷推動計畫」為教育部推動計畫，提供偏鄉數位環境建置，像是電腦、筆電及平板等設備免費使用，並開設基礎電腦及3C使用課程，縮減城鄉數位落差。
(中時)
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