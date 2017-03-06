杜絕「冠脂妥」偽藥流竄 嘉縣已下架600顆

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嘉義縣衛生局針對降血脂藥「冠脂妥10mg」批號「MV503」偽藥在市面上流通，這兩天持續派人至嘉義縣醫療院所、藥局等場所進行地毯式稽查，截至目前已清查包括嘉義長庚、大林慈濟、衛福部朴子醫院等醫療院所及藥局共245家，下架回收MV503產品共計600顆。

嘉縣衛生局除將持續稽查行動，也呼籲各醫療院所及社區藥局注意清查「冠脂妥(批號MV503)」藥品，停止供應予民眾，如今6日下午一點以後倘於醫療院所、藥局查獲供應MV503藥品確定偽藥者，將依違反藥事法第80條、83條之規定嚴處，並再次呼籲民眾如持有此批號產品，請停止使用。

(中時)