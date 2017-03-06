人夫見「小王」載妻釀醋意 攻擊車子反遭撞死
嘉義縣一名王姓男子於昨日晚間10點，在民雄鄉山中村黃姓妻子家門前疑見「小王」林姓男子開車送妻子回家爆醋意，並持枴杖鎖攻擊林男車子，卻遭林男開車衝撞，王男經送醫急救後宣告不治，警方訊後依殺人罪將林嫌移送法辦。
警方調查，37歲黃姓女子與她的妹妹及妹妹的朋友昨相約到台中拜拜，會後黃女立即邀約在網路遊戲中結識31歲的台中林姓男子，一起出來見面，林男則請她們吃飯、喝酒唱歌，但黃女的妹妹及其朋友有事先行離去，黃女與林男則繼續續攤，而聊得太興奮，錯過搭車時間，晚間由林男載黃女返回嘉義。
不料，黃女在途中接獲王姓丈夫電話，並向丈夫表示將由林男開車返回娘家，王男得知便提早到黃女娘家等候，而黃的丈夫疑等候多時、醋勁大發，一看見他們的車抵達，隨即持拐杖鎖爆打林男自小客車的大燈、引擎蓋，沒想到林男竟一腳踩下油門將王男撞倒，拖行13.8公尺，王男卡在車下動彈不得。
救護車到場後由現場民眾協助抬起車體，才將王男拉出急救，送醫前已失去生命跡象。警方表示，王男因頭部重創、腹部受傷，於5日晚間23點51分宣告急救無效死亡。
林嫌向警方供稱，他們相識2年多以姊弟相稱，並非情侶，並自稱非蓄意開車撞王男，一時緊張才踩下油門，將對方撞倒壓在車下。
王男家屬怒批林嫌毫無悔意，在偵訊過程2個多小時，遲遲不見一句道歉，讓他們感到心寒，另面對媳婦是否有小王，家屬則表示，兒子原先就有懷疑，但沒有跟他們透露很多。黃女娘家則大門深鎖，無人回應。
嘉義地檢署表示，林姓嫌犯涉嫌駕車撞死王姓男子案件，經檢察官複訊後，認為該林嫌涉殺人重罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見處分。
(中時)
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