台灣人退休幸福指數73分 財務分數及格邊緣

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施羅德投信與弘道老人基金會、政治大學合作調查，台灣退休族幸福指數平均達73.4分。（施羅德提供）

台灣人退休幸福指數有多少？施羅德投信與弘道老人基金會、政治大學合作調查，台灣退休族幸福指數平均達73.4分「還不錯」；其中健康超過80分、但財務僅勉強及格65.9分，顯示長壽帶來的醫療支出風險成為國人隱憂。

據內政部2015年統計，國人平均壽命達80.2歲、百歲以上人瑞首破3000人，2025年將進入超高齡社會，且2060年人瑞增幅將超過日本。施羅德投信與政大民調研究中心合作，首度採用OECD（經濟合作暨發展組織）財務、健康、社交等3大面向，調查台灣退休幸福指數。

調查針對500名55歲以上的退休者，結果發現台灣退休族幸福指數達73.4分尚可；其中以健康82.5分最高，其次為社交分數為74.1分；但財務分數僅65.9分最低；且隨年齡增加，長輩憂心經濟無法負擔生活的憂慮程度也更高。

調查主持人、政大統計系教授鄭宇庭分析，健康、社交分數較高應歸功於台灣完善健保制度，以及政府致力打造友善高齡環境；但財務分數則可明顯發現「年紀越大、財務壓力反越重」，不確定退休後所得能負擔未來生活。

根據調查，退休族收入主要為儲蓄或儲蓄保險、占超過5成，其次為退休金約3成；支出則以三餐費用最高，其次為水電與房租、交通、醫療保險，但醫療相關費用可能持續大幅提升，財務分數恐將不及格；此外，退休前無理財者，經濟來源不足以負擔一輩子者達3成。

97歲黃立全爺爺持續規律運動、健康飲食，也積極參與社交活動，但沒有理財規劃的他財務分數較低；91歲謝淑金奶奶則靠退休金與保險，足夠負擔生活開銷，成為「3好」族。

施羅德總裁巫慧燕指出，「活更久活更好」已成為全民運動，呼籲維持規律飲食與運動並定期健檢、培養興趣並增加與親友互動、以多元管道為退休準備。今年並攜手蘭陽戲劇團全台公益巡演，提倡從容面對幸福退休人生。

(中時)