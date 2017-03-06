桃園觀音藍埔社區埤塘環境改善 預計5月完工

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觀音藍埔社區埤塘環境改善工程6日舉辦開工典禮，市府將規畫環境改善工程，設置環湖步道、景觀植栽、座椅等設施，預計5月前完工。(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦6日接連出席觀音區藍埔社區埤塘環境改善工程開工典禮、中壢區青埔國中履勘活動中心新建工程。鄭文燦說，將持續美化埤塘，讓鄉親感受桃園的進步與美化。青埔國中也要努力朝向國際雙語化邁進，成為桃園特色學校。

鄭文燦6日早上出席藍埔社區埤塘環境改善工程開工典禮，他說，藍埔里10－8號埤塘基地面積約7.04公頃，包含水域5.62公頃、陸地1.42公頃，市府將規畫環境改善工程，設置環湖步道、景觀植栽、座椅等設施。除了藍埔里外，也規畫在廣福里及埔頂地區興建3處埤塘公園，其中藍埔里預計今年5月前完工，其他2口預計9月前完工。

(中時)