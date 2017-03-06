鄭文燦：高鐵轉機捷到機場 僅需16分鐘

桃園市長鄭文燦(左二)6日視察高鐵桃園站通往機捷站動線，還和旅客合影，歡迎她們享受機捷轉乘的便利。(賴佑維攝)

桃園機場捷運2日正式通車，讓民眾享受轉乘到機場的便利。桃園市長鄭文燦6日視察高鐵桃園站轉乘機場捷運的動線，鄭文燦說，高鐵桃園站轉乘機場捷運到機場僅需16分鐘，此外4月28日起，高鐵將加開左營站6時往桃園班次，對民眾更方便。

鄭文燦今天視察時，由桃園捷運公司董事長劉坤億及高鐵桃園站長王稔慈陪同，從機捷站搭乘電扶梯直通高鐵站地下1樓，並從高鐵站回到地面後，再通往機場捷運。他表示，高鐵站地面、地下1層，都有通道通往機捷，對於中南部要出國的旅客來說，搭高鐵轉機捷到機場，是相當方便、準點的交通方式。

(中時)