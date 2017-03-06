上海一把手：九二共識上 深化台滬交流

中國共產黨上海市委書記韓正今天表示，上海、台北以後更要加強民間、年輕人之間的交往和兩地文化交流。希望上海與台北在「九二共識」的基礎上不斷深化各領域的合作交流。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上海代表團全體會議今天向媒體開放，根據上海澎湃新聞文字直播，韓正在回答台灣媒體提問時，作上述表示，但直播中並未詳述媒體的提問內容。

韓正說，「兩岸一家親」，在堅持「九二共識」的基礎上，滬、台兩地交流頻繁，特別是2010年以來，上海與台北兩市連續7年成功舉辦「雙城論壇」。

他強調，兩地以後更要加強民間的交往，加強年輕人之間的交往，加強文化交流。希望上海與台北在「九二共識」的基礎上，不斷深化各領域的合作交流，為兩市人民帶來更多福祉。

上海市長應勇1月20日在上任後的首場記者會中，被媒體問及有關「雙城論壇」的問題時表示，一切合作都要在「九二共識」的基礎下進行。1060306

(中央社)