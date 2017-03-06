香港遊客大馬沙巴州潛水溺斃

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香港一名53歲男子昨日在馬來西亞沙巴州潛水時失蹤，遺體已被尋獲並解剖驗屍，而死者妻女與胞弟也前往當地處理死者後事。

「新海峽時報」報導，一名香港男子吳志明（Ng Chi Ming，音譯）昨日在沙巴西巴丹島（Sipadan Island）海域潛水時失蹤。他於早上6時40分與另外10人在梭魚角（Barracuda Point）潛水，但10分鐘後領隊就發現他失蹤，先是在該區域搜索45分鐘後沒有結果，直到早上8時15分向有關當局求助。

到了8時55分，搜救團隊發現死者遺體，並立即送往醫院急救，但最終仍回天乏術。目前，正進一步解剖遺體，以確定死因。

據悉，死者生前熱愛潛水活動，並常在臉書分享潛水照片和影片，事發後許多朋友都非常錯愕難過，並紛紛到臉書留言致哀。

沙巴州西巴丹島是全球有名的潛水勝地，面積約4萬平方公尺，其中梭魚角曾被評為世界上前五名最佳的潛水地點，尤其上千條金梭魚以龍捲風形狀出現的景色是最大號召力。1060306

(中央社)