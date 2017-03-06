前進東京食品展 張花冠邀賞2018燈會

嘉義縣長張花冠組團參加東京國際食品展，賣力推薦嘉義優質農產。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長張花冠6日率領縣內5家優質廠商前往日本，與農委會及其他7個縣市一同參加東京國際食品展。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長張花冠6日率領縣內5家優質廠商前往日本，與農委會及其他7個縣市一同參加亞洲最大的2017東京國際食品展(FOODEX JAPAN)，張花冠強調，非常樂意把嘉義縣最棒的農產品帶到日本，推薦給世界各地的消費者，同時將2018年在嘉義縣舉辦的台灣燈會推薦給世界各地朋友們，歡迎各國朋友到嘉義縣看燈會。

張花冠在東京國際食品展的聯合記者會上指出，「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP)會談3月3日在神戶結束，即便台灣並非RCEP會員國，但嘉義縣非常認同區域經濟合作的理念，因此7年前就已開始參加東京食品展賣力推薦嘉義優質農產，希望用最棒的農產與世界交流。

(中時)