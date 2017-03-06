白癡公主沒kuso動畫大玩蛋 要給婆婆交代？
網路紅人「白癡公主」惡搞迪士尼動畫成名，把童話改編成18禁台詞，超爆笑又紓壓，無厘頭風格在網路擁高知名度，不過以Kuso童話聞名的白癡公主，這回則大秀廚藝，分享如何製作水煮蛋，看似正常的廚藝影片，就在白癡公主向未來的婆婆喊話「妳看到兒媳婦的努力了嗎？」
由於白癡公主在外租屋，平時會在家煮簡單的食物，因此與網友分享製作水煮蛋料理，不過白癡公主也透露，雖然簡單，但還是有火侯、外觀等小細節要注意，她甚至還煮壞8顆蛋，對此，白癡公主則表示：「因自己拍攝花太多時間，因為每次拍完一小段會檢查，才發現相機收音沒開麥克風，因此一部分又重錄，導致水煮蛋越煮越多。」
儘管拍攝過程略有波折，不過當白癡公主收到粉絲分享成果照，也讓她覺得很有成就感。白癡公主期望每個月都能推出自理餐影片，還逗趣說「假設哪天嫁出去了，也可以給婆婆有個好交代」，爆笑程度破表。
(中時電子報)
關鍵字：白癡公主
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