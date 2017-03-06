竹崎高中樂旗隊擊敗樹德家商 校方：甜蜜的復仇

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嘉義縣竹崎高中樂旗隊4日參加105學年度全國學生音樂比賽，拿下優等分數第1名。(郭春松提供)

嘉義縣竹崎高中樂旗隊成立16年來，首次擊敗強敵高雄市樹德家商，日前參加105學年度全國學生音樂比賽，以0.058分些微之差，拿下優等分數第1名，校方笑稱這是「甜蜜的復仇」。

樂旗隊總監黃信明表示，竹高樂旗隊成軍16年，為讓國中部學生也能參與，自98學年起混搭國、高生隊員跨級挑戰高中職組，4日參加105學年度全國學生音樂比賽，首次擊敗屢次蟬聯第一的樹德家商，以及中正預校、三信家商等校拿下行進管樂全國賽第1名。

黃信明說，竹高樂旗隊120人，上場比賽的國中生占近9成，有些甚至看不懂五線譜，要整合百位國中生的素質，相當困難，此次能獲第一，實在不易。

校長郭春松說，「行進管樂」隊相當燒錢，每年需花費約7、80萬元，但竹高多年來均以免費號召有興趣的學子加入，未來將尋求企業贊助，讓團隊有更好的資源練習，讓學子能無憂無慮地朝夢想前進。

(中時)