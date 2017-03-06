山脊尋見飛來石 南投蓮華池密林譜傳奇
林試所蓮華池研究中心與隔鄰聚落南投縣魚池鄉「火焙坑」分界的山脊最高處，有顆大如卡車、具美麗紋路的巨石，是半世紀前放牛孩子們聚集戲耍之地，隨著時空轉變，該石在荒林湮沒數10年，最近附近居民和林試所員工費好大把勁，再把它找出來！
「山稜有巨石，到底從何來？」附近農莊主人王清說，整座山幾乎全是黃土構成，尤其山脊高處，很難找到任何的砂礫或石塊，卻無端矗立著這麼大一顆美石，除了猜它是「飛來石」之外，很難想像它是怎麼形成？
王清回憶說，童年時巨石周邊景觀，除了少量雜木，大致呈現茅草莽原；當時蓮華池及火焙坑兩個聚落，不少農戶養有牛隻，巨石成了放牛孩共同地標，也是玩捉迷藏基地，用現代語彙描述，說它是「牧童石」最恰當。
家住蓮華池黃紹政及家住火焙坑的蓮華池研究中心保育人員王德華表示，1970年代魚池鄉積極造林，巨石漸被林木湮沒，因地貌改變，30年前多數人已忘其確切位置，對年輕人來說，變成是傳說；春節前，有居民想起往事，與王清等深入叢林，把它的位置標定出來。
日前，黃紹政等林試所人員再赴現場劈荊斬棘，讓巨石重見天日，初步目測露在地面的部分，長約7公尺、寬2.5公尺、高2公尺，但還是大半埋在土裡。
王德華說，巨石質地為堅硬砂岩，有著潔白漂亮的紋路；它的重新出現，讓蓮華池地區多了一個駐足據點；它的來源給了大家想像空間；它與牧童故事，也為在地平添新話題！
(中時)
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