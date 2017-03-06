搶攻海外商機 嘉市首度前進東京國際食品展

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嘉義市長涂醒哲率團前往日本參加東京國際食品展。（嘉義市政府提供）

嘉義市長涂醒哲率團前往日本參加東京國際食品展，展出嘉市特色物產。（嘉義市政府提供）

嘉義市長涂醒哲率團前往日本參加東京國際食品展，首次帶領包括火雞肉飯、碗粿、茶葉、鳳梨酥、蔬果乾、果醬、豆乾及糕餅等8家業者參展，希望讓嘉義市的優良食品走出台灣，搶攻海外商機。

嘉義市政府表示，市府全力拚觀光，展區內不僅以KANO意象結合城市觀光地圖，行銷城市之美，吸引國際買主來嘉觀光，8日也將舉辦東京旅遊推薦會，現做火雞肉飯，要用特色美食征服味蕾，吸引更多日本朋友造訪台灣棒球原鄉-嘉義市。

另外，涂醒哲赴日考察，除參加東京國際食品展，也將率團前往東京都福祉保健局、淺草仲見世通商店街、上野阿美橫町等地考察食安，並將前往築地市場、上野等，了解攤販設置規劃及食安管理。嘉義市2月剛獲選全球7大智慧城市殊榮，團隊亦將前往千葉龜田綜合病院等地考察智慧醫療，前往正吉苑考察社區長照。

(中時)