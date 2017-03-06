高雄老人餐食服務涵蓋38區 多元服務模式全國第一
高雄市餐食服務模式堪稱全國最多元、最綿密，目前透過全市275個服務據點派送，包含50個單位失能老人送餐、6處定點取餐、177處據點共食、32個居服單位提供備餐及10處原住民部落廚房等，透過多元餐食服務，照顧不同需求的長輩，目前使用餐食服務人數逾1萬2,000人，服務網絡包含高雄市全部38區，涵蓋率達到100%，多元模式服務全國第一。
老人因健康因素、居住區域、生活環境對於用餐方式需求不同，高雄市社會局特別推出符合各類型長輩提供多元服務，針對無法自理生活者提供送餐服務、自理能力尚可者提供定點取餐服務、健康長輩以據點共食為主提供人際交流機會，對已申請居家服務之失能老人提供到宅備餐服務，另為具體形塑原民互助之民族性，更首創推出部落食堂服務，由當地社團提供餐食傳達分享、互助、彼此關懷之傳統核心文化精神。
社會局長姚雨靜表示，目前高雄市老人約37萬餘人，105年度已提供多元餐飲服務多達133萬餘人次，未來將持續推動多元餐食服務，讓社區長輩走出家門參與共餐，有助延緩老化，也協助失能老人提供在宅服務。
另針對高雄市4,862位獨居老人，社會局也透過獨居關懷服務隊定期訪視，提供關懷問候及資源轉介，予以老人身心情感支持，即使子女不再身邊的獨居長輩也有溫暖的問候，真正落實給長輩關心、使長輩開心、讓家屬放心之「3心5老~共同打造照顧無虞的年老生活」友善城市理念。
(中時)
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