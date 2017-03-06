SBL》富邦淘汰邊緣 顏行書：仍抱2連勝心態

富邦總教練顏行書強調，當前球隊抱持要拿2連勝心態而已。(黃及人攝)

從季後賽首輪1勝優勢，變成如今1勝2敗劣勢，富邦勇士7日晚間面臨輸不得的壓力，不過富邦總教練顏行書強調球隊絕不放棄，且抱持2連勝心態拚戰，「要拿2連勝並不困難，重點是我們必須做好細節上的調整。」

為了準備7日之戰，富邦6日下午練球前，整整待在飯店看了90分鐘影片，才到彰化縣立體育館練球，顏行書說：「我們在過去兩場季後賽犯了太多錯誤，執行戰術能力也太差，所以才花那麼多時間看影片檢討。」

顏行書重申，自己從例行賽尾聲就開始努力磨合球隊，相較於比賽勝負，他更重視比賽內容，如今來到季後賽似乎還沒調好，顏總認為仍有太多問題沒法修正，他只能利用僅剩時間，趕緊把這些細節做好。

至於歐布萊恩的問題，顏行書直言，「歐布萊恩真的力不從心，他撲都撲了，也願意嘗試做些內線單打，可是看來還是不夠，如今也只能繼續跟他溝通，但他來這裡之後，練球時也很積極認真。」

富邦主將蔡文誠則把問題歸於溝通不良，儘管他持續在跟年輕球員溝通，卻仍無法獲得足夠回應，「我們執行戰術能力不好，就是因為年輕球員不肯在場上開口講話，如今陷入如此窘境，不是只有歐布萊恩1個人的問題。」

蔡文誠認為，到了場上不管老將或年輕球員，都應該要相互溝通講話，才不會造成防守漏洞，給予對手太多空檔，「我們不像璞園，到了季後賽幾乎都交給老將在打，他們經驗豐富，反觀我們打得相當辛苦。」

「小胖」洪志善更是直接點出富邦磨合不易的原因，「就是洋將一直換人呀！從李恩、貝倫，一直換到歐布萊恩，可是當前並非所有過錯都在歐布萊恩身上，他現在認真的程度，絕對比季初待台啤的時候好。」

(中時電子報)