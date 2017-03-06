全日空A380新彩繪機 海龜當主角

日本全日空ANA今天公布最新A380彩繪機圖案，海龜成了主角，新彩繪機預計2019年春天投入東京－檀香山航線服務。

全日空在2016年10月7日至11月30日，舉辦彩繪飛機設計大賽，有來自全世界2197件作品參賽，今天公布大獎頒給來自東京市的參賽者增岡千啟（Chihiro Masuoka）。

全日空說，增岡千啟的設計理念是以「海龜家庭」為特色，刻畫出在夏威夷象徵好運和繁榮的夏威夷綠海龜。增岡千啟也獲得ANA東京－夏威夷雙人商務艙來回機票。

綠海龜在夏威夷語中被稱為「Honu」，被認為是一種神聖的海洋生物，也被國際自然保護聯盟（IUCN）列為高度瀕臨絕種保育類野生動物，廣受夏威夷民眾喜愛。

ANA集團未來也將全力支持夏威夷的綠海龜保育活動。1060306

(中央社)