國民黨魁選舉 辦2場電視政見發表會
中國國民黨今天召開「黨主席擬參選同志座談會」，會中達成共識，4月底、5月初舉辦2場電視政見發表會，並網路直播，此外，也在全國22縣市舉辦5場政見發表會。
國民黨主席選舉競爭激烈，為完備選務，下午召開第2場「黨主席擬參選同志座談會」，討論電視辯論會、政見發表會與黨員連署書認定方式等議題，除台北農產運銷公司總經理韓國瑜與前國民黨籍立委潘維剛親自出席外，其他陣營都派代表與會。
經過將近3個小時討論，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，會中達成共識，原則上舉辦辯論性質的電視政見發表會；先讓參選人充分發言、發表政見，如果其他參選人有需要追問，不排除可以追問，希望控制在2到3輪、2小時內。
胡文琦說，4月底、5月初舉辦2場電視政見發表會，基於使用者付費原則，由各陣營分攤費用；目前已有電視台報價單場政見發表會新台幣100多萬元，各陣營支付費用要再估算。
除電視政見發表會外，胡文琦表示，各陣營也達成共識，由組發會規畫在北北基、中彰投、桃竹苗、雲嘉南、高高屏，舉辦5場政見發表會；花東金馬澎地區則授權在黨代表說明會上，由參選人自由參加。1060306
(中央社)
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